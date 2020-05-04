معارض سوري: لدينا معلومات عن اعتقال نظام الأسد لمقربين من رامي مخلوف

كشف المعارض السوري المعروف الدكتور يحيى العريضي، عن اعتقال قوات الأمن السوري لبعض المقريبين من رامي مخلوف، رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بعد خروج الأخير في عدة فيديوهات تحدث خلالها عن الأوضاع السيئة التي يعيشونها في الفترة الأخيرة، في ظل إدارة نظام الأسد للبلاد.



وقال العريضي، في لقاء مع قناة العربية الحدث، مساء اليوم الأحد، إن الأسد يمارس ضغوطا شديدة على مخلوف لإيقاف ظهور الأخير، موضحا أن هناك أنباء عن إلقاء الأسد القبض على الذراع الأيمن لمخلوف والذي يدير أعماله داخل سوريا.



كان رامي مخلوف الملياردير السوري خرج في فيديوهات يشتكي من فرض ضرائب بشكل مبالغ من قبل النظام السوري على شركاته وعلى مؤسسات أخرى يمتلكها رجال أعمال سوريون، وفي آخر فيديو له قال إن النظام يضيق على العاملين في مؤسساته بشكل كبير للضغط عليه وحثه على إيقاف انتقاداته للنظام.