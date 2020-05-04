الإمارات تعلن تسجيل 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، عن 567 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 كورونا" من جنسيات مختلفة، وذلك بعد أن أجرى القطاع الصحي 18698 فحصا جديدا، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة في الدولة 14730 حتى الآن، وهذا العدد يشمل كافة الحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك الحالات التي تماثلت للشفاء، والوفيات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن الدكتورة الضحاك - خلال الإحاطة الإعلامية للكشف عن مستجدات الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس - تأكيدها ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في الدولة إلى 2966 حالة، بعد تسجيل 203 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة، لافتة إلى أن خطة توسيع نطاق الفحوصات مستمرة.

كما أعلنت عن 11 حالة وفاة من جنسيات مختلفة، ليصل عدد الوفيات المسجلة في الدولة 137 حالة، فيما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم .