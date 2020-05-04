 حملة لرش منطقة وادي الجبال بسانت كاترين للحفاظ على المحاصيل الزراعية - بوابة الشروق
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حملة لرش منطقة وادي الجبال بسانت كاترين للحفاظ على المحاصيل الزراعية

رضا الحصري:
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:15 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:15 م

قال طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى التنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة لتنفيذ حملة لرش منطقة وادي الجبال من الناموس، حفاظًا على المحاصيل الزراعية، خاصة أن المنطقة يوجد بها العديد من المزارع.

وأوضح رئيس المدينة، أن انتشار الناموس بالمنطقة، أضر العام الماضي بكافة المحاصيل الزراعية مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين.

وأشار إلى أن مكتب زراعة سانت كاترين نسق مع المزارعين، لبدء أعمال الرش المسموح به داخل محمية سانت كاترين مبكرًا، حتى لا تتمكن هذه الحشرات من الأشجار المثمرة.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين، أنه جار تشكيل لجنة المزارعين من ذوي الخبرة في الزراعة لمساعدة المواطنين الذين ليس لديهم خبرة كافية في الزراعة، خاصة بعد تراجع القطاع السياحي الذي يعتمد عليه مواطني المدينة كمصدر للدخل.


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