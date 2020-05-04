• 4 ملايين إيطالي يعودون للعمل ضمن مرحلة التعايش مع الفيروس.. وتراجع الوفيات إلى أدنى مستوى منذ شهرين





مع بدء إيطاليا، اليوم الاثنين، رفع إجراءات الإغلاق على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن البلاد تكتب صفحة جديدة بثقة ومسؤولية من خلال المرحلة الثانية من التعايش مع الفيروس.

وقال كونتي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تبدأ المرحلة الثانية من الطوارئ وهي التعايش مع الفيروس.. ستكون صفحة جديدة علينا جميعًا أن نكتبها معًا بثقة ومسؤولية".

وأضاف كونتي: "كان معظم المواطنين في منازلهم. واليوم سيعود أكثر من 4 ملايين إيطالي إلى العمل، وسيتنقلون عبر وسائل النقل العام. كما ستبدأ العديد من الشركات والمصانع من جديد. وسيكون هناك المزيد من الفرص للعدوى المحتملة، والتي يمكننا تجنبها بفضل شعور أكبر بالمسؤولية".

وتابع كونتي: "كما لم يحدث من قبل، سيكون مستقبل البلد في أيدينا. سنحتاج إلى التعاون والحس المدني واحترام الجميع للقواعد. سنضطر دائمًا إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الانتباه والحفاظ على المسافة بين الأشخاص، وارتداء الكمامة متى وحيثما كان ذلك ضروريًا، وغسل أيدينا كثيرًا وبعناية".

وانطلقت المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الحجر الصحي في إيطاليا، في تجربة حذرة تستمر حتى 17 مايو. وتهدف هذه المرحلة إلى اختبار كيفية تعامل الإيطاليين مع تخفيف إجراءات العزل.

وتبنت الحكومة حزمة إجراءات منها عودة النشاط التجاري إلى محلات البيع بالجملة، بالإضافة إلى عودة المكتبات والمحامين وأطباء الأسنان والمطاعم ونقاط بيع الأطعمة بالقطعة بشرط عدم التجمهر.

كما سمحت السلطات باستخدام وسائل النقل العام تحت المراقبة الصارمة من اللجنة العلمية التي تتلقى يوميا تقاريرا تحدد من خلالها إما عودة الحياة لطبيعتها أو إعادة فرض حجر صحي جديد في إيطاليا، البلد الأوروبي الأكثر تضرراً بالفيروس.

وتراجع المعدل اليومي للوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى أدنى مستوى منذ نحو شهرين، أمس، عشية أول تخفيف للقيود.

وارتفعت حصيلة الوفيات بمقدار 174 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 28 ألفا و884 شخصا، حسبما أفادت هيئة الحماية المدنية. وكانت المرة الأخيرة التي تراجعت فيها الحصيلة اليومية لأقل من ذلك العدد في 10مارس، مع تسجيل 168 وفاة. وكان هذا التاريخ أيضا هو موعد بداية الإغلاق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210 آلاف و717 حالة، وتراجع عدد الحالات النشطة بأكثر من 500 حالة إلى 100 ألف و179 إصابة، وتراجع عدد من هم في وحدات الرعاية المركزة بمقدار 38 شخصا إلى 1501.