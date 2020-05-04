الداخلية توضح حقيقة فيديو تجمعات الشباب خلف نادى سموحة بالإسكندرية

تداولت بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو تحت عنوان (تجمعات الشباب خلف نادى سموحة بمدينة الإسكندرية وتحويل الشارع إلى سباق).



بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المُشار إليه يتضمن مشاهد لحادث تصادم بأحد الطرق الرئيسية لمحور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بين سيارة ودراجة نارية. حيث كان يسير قائد الدراجة النارية عكس الإتجاه، أسفر عن إصابة الأخير ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وبعرض قائد السيارة على النيابة العامة قررت إخلاء سبيله. كما تبين عدم وجود سباق للسيارات أو قيام أحد بالتسابق بذات الشارع خلال الفترة الماضية.