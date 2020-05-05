 سانا: تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب - بوابة الشروق
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سانا: تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب

هديل هلال
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:48 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:48 م

أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في حلب، وذلك في خبر عاجل لها، مساء اليوم الاثنين.


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