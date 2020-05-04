مراكز المنيا تنظم حملات كبرى لإزالة التعديات وتنفيذ أعمال الرش والتطهير

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والتي من شأنها يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال خطة الدولة الشاملة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد المحافظ، بالدور الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمراكز المحافظة، في تنظيم حملات النظافة وتنظيم عملية صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف، وحملات إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للمنشأت والقطاعات الخدمية، وإجراء عمليات الصيانة لأعمدة الإنارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، مؤكدًا ضرورة استغلال فترة حظر تنقل المواطنين لإنجاز تلك الأعمال.

وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمتخصصة عن انتظام أعمال صرف المعاشات بالمراكز والمدن، حيث تابعت الوحدة المحلية لمركز العدوة تنظيم عملية صرف المعاشات للمستحقين بمكاتب البريد بالقري التابعة للمركز، وتنفيذ أعمال الرش والتطهير للشوارع والمنازل بقرية بني عامر التابعة للمركز، بالإضافة إلى إزالة 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف منها حالة تعدٍ بالبناء بدون ترخيص و4 حالات تعدٍ بالبناء على أملاك الدولة.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، تنظيم حملات رفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة للطرق الرئيسية بالقرى التابعة للمركز، حيث تم تغيير كشافات الإضاءة لأعمدة الإنارة بقرية الكرم التابعة للمركز، بالإضافة لمتابعة عملية صرف المعاشات بمكاتب البريد ورفع المخلفات الصلبة بقرية أتليدم

وأوقفت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، أعمال بناء مخالف في المهد، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من خلال التحفظ على معدات البناء.