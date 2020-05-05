إجراءات مكافحة كورونا تؤجل مشروعات للبنية التحتية في كوت ديفوار

قال وزير بناء وصيانة الطرق في كوت ديفوار أميدي كوفي كووابكو للصحفيين، اليوم الاثنين، إن العمل في مشروع بناء جسر في العاصمة الاقتصادية للبلاد أبيدجان بتكلفة 230 مليون دولار تباطأ بسبب إجراءات الإغلاق واسعة النطاق لوقف انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشروع عانى من التأجيلات بالفعل بسبب عمليات إجلاء الأهالي الذين سيقام الجسر على الأرض التي يعيشون فيها بالإضافة إلى التعديلات في التخطيط الأصلي.

يذكر أن شركة الصين العامة للهندسة الإنشائية كانت قد فازت بعقد تنفيذ المشروع في 2018.

في الوقت نفسه توقف العمل تماما في بناء جسر آخر تنفذه شركة الصين للطرق والجسور في أبيدجان.

كما توقفت أعمال التجديد التي تقوم بها شركة بويجوس في أجزاء من أحد الطرق السريعة داخل البلاد بسبب إجراءات وقف انتشار كورونا المستجد.