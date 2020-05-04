«سابك» السعودية تخسر 950 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتى تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل خسائر قدرها 950 مليون ريال ( الدولار يساوي 3.67 ريال ) بنهاية الربع الأول 2020، مقارنة بأرباح 3.4 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، إن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى " انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات ، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1ر1 مليار ريال سعودي منها ما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير الماضي والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال".

وأضافت الشركة أن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية بلغ 166.95 مليار ريال.

بدوره، قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي إن أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحديا مع عدم تحسن في ميزان العرض والطلب للمنتجات الرئيسية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار إلى أن فيروس كورونا بالإضافة إلى إنخفاض أسعار النفط بنهاية الربع زادا من صعوبة الموقف، موضحا أن زيادة المعروض عالميا من المنتجات الرئيسة سيزيد الضغط على أسعار المنتجات وهوامشها.