النهضة الإسلامية في تونس تعلن تمسكها بتنظيم مؤتمرها في 2020

أعلن حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس اليوم الاثنين إنه متمسك بعقد مؤتمره الحادي عشر هذا العام على الرغم من الوضع الوبائي في البلاد.

وقال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب، في مؤتمر صحفي ، إن المجلس ناقش في اجتماعه ترتيبات المؤتمر المقرر هذا العام والذي يأتي بعد أربعة أعوام من المؤتمر العاشر في 2016.

وأضاف الهاروني "حريصون على انجاز هذا المؤتمر لكننا سنأخذ بعين الاعتبار أوضاع البلاد والمعركة ضد الوباء".

وتابع الهاروني "المؤتمر ليس مجرد حدث حزبي هو حدث وطني يتابعه العالم ونحن حريصون على نجاحه لأنه يمثل تتويجا لمسيرة امتدت 50 عاما في عمر الحزب".

وكان المؤتمر العاشر قد حسم مسألة الفصل بين الجانب الدعوي والجانب السياسي للحزب، والتحول نحو حزب مدني أكثر التصاقا بالدولة المدنية والنظام الجمهوري.

ويتوقع أن يمثل مؤتمر هذا العام منعرجا في مسائل حساسة ترتبط بمستقبل زعيم الحركة ومؤسسها راشد الغنوشي على رأس الحزب، بجانب الخلافات القائمة بين جيل الشباب الصاعد والقياديين المخضرمين.

والحزب شريك في الحكم منذ أول انتخابات ديمقراطية في 2011 اثر سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد عقود من حظر نشاطه في البلاد.