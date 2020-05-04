«روش» تورد اختبارات للأجسام المضادة لكورونا إلى ألمانيا هذا الشهر

تعتزم شركة "روش" السويسرية للأدوية توريد اختبار جديد للأجسام المضادة لفيروس كورونا المستجد للمؤسسات الصحية في ألمانيا خلال مايو الجاري.

واتفق على ذلك وزير الصحة الألماني ينز شبان والشركة اليوم الاثنين في مدينة بينتسبرج الألمانية.

وقال شبان: "الاختبار الجديد سيكون علامة جديدة مهمة في مكافحة الفيروس".

وذكر الوزير أنه من المنتظر توريد 3 ملايين اختبار خلال هذا الشهر، مضيفا أنه تم الاتفاق على توريد 5 ملايين اختبار خلال كل شهر من الأشهر المقبلة إلى ألمانيا.

وقال شبان: "الأجسام المضادة ستساعدنا على معرفة من أصيب بالفعل بعدوى بفيروس كورونا. بهذه الطريقة نكتسب معرفة حول التفشي الفعلي للفيروس"، مضيفا أن الاختبارات ستصبح أكثر أهمية بمجرد وجود معرفة مؤكدة حول اكتساب مناعة محتملة بعد التعرض للعدوى.