 بولسونارو يعين رئيسا جديدا للشرطة البرازيلية في خضم جدل واسع - بوابة الشروق
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بولسونارو يعين رئيسا جديدا للشرطة البرازيلية في خضم جدل واسع

ريو دي جانيرو - د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:23 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:23 م

عين الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اليوم الاثنين، رولاندو ألكسندر دي سوزا رئيسا جديدا للشرطة الاتحادية بعدما أجبر على إلغاء تعيين ألكسندر راماجيم في المنصب.

وتم الإعلان عن تعيين دي سوزا في الجريدة الرسمية اليوم، وذكر موقع "جي 1" الإلكتروني أنه تولى مهام منصبه بعد ذلك بساعة.

وجاء التعيين المثير للجدل لراماجيم، وهو صديق لعائلة بولسونارو كان مسؤلا عن وكالة المخابرات، بعد استقالة سيرجيو مورو من منصبه كوزير للعدل.

واستقال مورو بعدما أقال بولسونارو قائد الشرطة السابق، الذي كان يُنظر إليه على أنه قريب من الوزير السابق.

وتجري الشرطة الاتحادية تحقيقات مع اثنين من أبناء بولسونارو، واتهم مورو الرئيس بالتدخل في عمل الشرطة.

ومنعت المحكمة العليا تعيين راماجيم ووافقت على إجراء تحقيق بشأن ما ردده مورو من مزاعم.


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