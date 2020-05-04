مسئول بالجيش الليبي: تركيا أرسلت أسلحة متطورة لميليشيات السراج

أعلن مسؤول عسكري في الجيش الوطني الليبي، أن تركيا أرسلت أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ميليشيات حكومة فايز السراج في طرابلس، في محاولة لتعطيل تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة.

وأضاف المسؤول، في تصريح لموقع "العربية.نت" الإخباري، أن أنقرة زوّدت مؤخرا ميليشيات السراج بأسلحة جديدة بتقنيات عالية، وصلت إلى مينائي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا.

وأشار المسؤول إلى رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في العاصمة طرابلس وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات المسيرة القتالية من طراز "العنقاء" بعد فشل طائرات "بيرقدار" في تحقيق مكاسب.

وكانت حكومة السراج، رفضت الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الوطني الليبي بمناسبة شهر رمضان.

إلى ذلك، كشفت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني الليبي أن طائرات سلاح الجو قامت بـ5 ضربات استهدفت تجمعات لميليشيات السراج في محمية صرمان، تستعملها الميليشيات كموقع للتحكم في الطيران التركي المسير.

وأسفرت الضربات عن مقتل 6 عناصر من القوة الموجودة في المحمية والتابعة لميليشيات السراج، وفقاً لموقع "أخبار ليبيا".

من ناحية أخرى، رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن، وذلك خلال استقباله لمكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريشارد نورلاند.

وأكد صالح، أهمية احترام العملية الديمقراطية، واستمرار المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ومحاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

وأوضح صالح أن الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الآخر وهي ليست المرة الأولى، مؤكداً دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمرتزقة.