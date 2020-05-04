الشرطة الألمانية تحلل صورا وفيديوهات لواقعة الإعتداء على فريق تليفزيوني

أعلنت الشرطة الألمانية اعتزامها تحليل "مادة الصور" الخاصة بواقعة الاعتداء على فريق تليفزيوني تابع للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" في برلين.

وتظهر الصور الجريمة والوسط الذي حدثت فيه وتحركات الجناة قبل وبعد الجريمة.

وذكرت الشرطة والادعاء العام اليوم الاثنين أن إفادات شهود العيان عن الواقعة التي حدثت يوم الجمعة الماضي ليست واضحة.

وكان الجناة ملثمين وكان هجومهم محدد الأهداف ثم لاذوا بالفرار سريعا، ورأت الشرطة أن كشف ملابسات الواقعة سيكون مجهدا وصعبا بسبب " ديناميكية الهجوم وعدم وضوح الأحداث".

ولا تزال الشرطة والادعاء يتابعان ستة شباب مشتبه بهم (شبان وشابات)، كان قد تم القبض عليهم يوم الجريمة ثم أُطْلِق سراحهم أول أمس السبت، وحسب بيان للشرطة فإن " بعضهم محسوب على التيار اليساري، وفقا لشواهد شرطية"، وأضافت أنه سيتم التحقيق فيما إذا كان هذا الموقف السياسي سببا للهجوم.

وذكرت دوائر أمنية اليوم أن أحد هؤلاء الأشخاص معروف للشرطة منذ عام 2015 "كأحد مجرمي العنف" المنتمين إلى التيار اليساري.

وتولى التحقيقات جهاز حماية الدولة في المكتب المحلي لمكافحة الجريمة، حيث إن الجهاز مسؤول عن التحقيق في الجرائم ذات الدوافع السياسية، وتم تصنيف الجريمة بأنها اشتباه في إحداث إصابة بدنية خطيرة.

وحسب تصريحات الشرطة التي استندت إلى أقوال شهود العيان، فقد فر الجناة على متن دراجات بخارية وسيارة، وشن أفراد الشرطة الاتحادية الذين كانوا متواجدين بالقرب من مكان الحادث، حملة ملاحقة على الفور.

وذكرت الشرطة أنه يجب الاستماع إلى إفادات الكثر من الشهود نظرا لأن الأقوال المتاحة حتى الان لم تسفر عن "صورة موحدة بكل التفاصيل".

ولا يزال التحقيق ينظر فيما إذا كانت هناك علاقة بين واقعة الاعتداء وبين مظاهرة قريبة كان يشارك فيها يمينيون شعبويون وأنصار نظريات المؤامرة.