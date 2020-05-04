وزير الأوقاف يقرر إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني بالوزارة

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء وحدة قياس الرأي العام الديني في الوزارة برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة.



وقال وزير الأوقاف في تصريحات الليلة، إن الوحدة ستضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين في مجال قياس الرأي العام، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة في مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التي تشغل الرأي العام الديني بمختلف شرائحه، لا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة.



وأضاف وزير الأوقاف، أن الوحدة تهدف لقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية في الرأي العام الديني، والعمل المستمر على تطويرها، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة في خدمة المجتمع، لا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هي معركة الفكر والوعي، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم، وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعي الديني منهجًا ثابتًا، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، لا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.