سول تبعث برسالة احتجاج إلى بيونج يانج على حادث إطلاق نار داخل المنطقة منزوعة السلاح

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن احتجاجها ضد نظيرتها الشمالية، وذلك إثر وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجانبين حول موقع حراسة في كوريا الجنوبية على الحدود في وقت سابق.

ونقلت شبكة " أيه بي سي نيوز " الإخبارية الأمريكية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في سول تشوي هيون-سو قوله للصحفيين، إن بلاده بعثت برسالة شديدة الاحتجاج إلى نظيرتها الشمالية، وحثتها على توضيح ملابسات حادث إطلاق النار، وتجنب وقوع حوادث مماثلة مستقبلا، مضيفًا أن بيونج يانج لم ترد حتى الآن على الرسالة.

وكانت القوات الكورية الجنوبية قد أطلقت نحو عشرين طلقة "تحذيرية" ردًا على الهجوم.

يذكر أن هذا الحادث يعد الأول داخل المنطقة "منزوعة السلاح " التي تفصل بين الكوريتين منذ عامين ونصف العام، فيما لم ترد أي معلومات عن وقوع خسائر بين الجانبين، حسبما أفاد مسئولون في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية.