عضو بحزب العدالة والتنمية يهدد المعارضين لأردوغان بالقتل علنا

ذكرت صحيفة "سوزجو" التركية، أمس، أن أحد أعضاء فرع الشباب في حزب العدالة والتنمية ويدعى محمد أمين جوتش، قام بتهديد أعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، بالقتل علنا على حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الصحيفة إنه من خلال مشاركة وعاء مليء بالرصاص الحي، عبر حسابه هدد المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقتل، دون أن يتم التحقيق في هذا المنشور جنائيا.

وفي قسم "السيرة الذاتية" من ملفه الشخصي على تويتر ، قدم محمد أمين جوتش، نفسه كعضو في فرع الشباب في حزب العدالة والتنمية بمدينة كاديكوي التركية، حيث هدد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، ونائبه أوزجور أوزيل ، ومسئولة الحزب في مقاطعة اسطنبول جنان كفتانجي أوغلو وأعضاء حزب الشعوب الديموقراطي.

وقال في تهديده: "إذا كنتم لا تريدون أن تنفجروا، كونوا رجالا بحق، وإذا قررتم ذات يوم الانقلاب على الرئيس أردوغان أو التخطيط لإزاحته أقتلكم دون أي شك في ذلك"، مرفقا تهديده بصورة لعبوة مليئة بالرصاص.