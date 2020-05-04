رافائيل: لا أرغب في العودة إلى البرازيل وأفضل البقاء في ألمانيا

أعرب رافائيل لاعب فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم عن عدم رغبته في العودة للبرازيل عقب انتهاء مسيرته كلاعب.

وقال رافائيل /35 عاما/ في مقابلة مع صحيفة "رينيتشه بوست" اليوم الاثنين :" عائلتي وأنا نريد البقاء في ألمانيا إلى الأبد، هذه خطتنا. أطفالنا الأربعة ولدوا هنا، أنا وزوجتي نشعر براحة كبيرة في ألمانيا".

ويملك اللاعب المولود في البرازيل جواز سفر ألمانيا كما أنه يمتلك منزلا في منطقة مونشنجلادباخ. وينتهي عقد اللاعب الصيف المقبل، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيحصل على عقد جديد من بوروسيا.

وقال رافائيل الذي يريد أن يستمر كلاعب للمدة عامين مقبلين :"سأكون سعيدا إذا تمكنت من البقاء".

ولعب رافائيل 199 مباراة مع مونشنجلادباخ حتى الآن وسجل 71 هدفا، وفي حالة تسجيله هدفين آخرين ، سيكون من بين أفضل عشرة هدافين في تاريخ النادي.