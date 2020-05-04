اتحاد الكرة: الأهلي لن يتوج بطلا للدوري حال إلغاء الموسم

حسم عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المكلفة بإدراة شئون اتحاد الكرة، التساؤلات حول أحقية النادي الأهلي من عدمه في الحصول على لقب الدوري الممتاز، حال الاستقرار على إلغاء الموسم وعدم استكماله في ظل محاربة جميع مؤسسات الدولة لفيروس كورونا.

وطالب عدد كبير من النجوم، أحقية الأهلي في اعتباره البطل وتتويجه بدرع الدوري حال إلغاء الموسم، بينما ذهب عدد آخر لرفض تلك الفكرة، بداعي أن البطولة لا زالت تحمل عدد كبير من المواجهات.

وقال الجنايني في تصريحات لقناة "الحدث" :" حال عدم استئناف الدوري، هناك اجتهادات كثيرة، ولكن الأمر يحتاج لدراسة معقدة وحسابات، لذا ليس من المنطقي منح المتصدر لجدول ترتيب فرق الدوري اللقب".

وأضاف:" نحن ننظر لمصلحة الكرة المصرية، وفي حال الاستقرار على إلغاء الدوري، لن يتم منح الأهلي الدرع، ولكن لن يتم احتسابه نهائيًا، سنعتبره كأن لم يكن، وهذا ما حدث في مأساة حادثة بورسعيد".

وأكد رئيس اللجنة الخماسية، أنه تم الرد على خطاب الاتحاد الإفريقي "كاف" والذي تضمن المطالبة بتحديد مصير استئناف الدوري من عدمه.. بالتأكيد عليهم أن هذا يعد قرار دولة، وحصلنا على مهلة كافية لمعرفة خارطة الفترة المقبلة.