محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مدرسة نزة قرار وأعمال رصف الطرق بمنفلوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع إنشاء جناح جديد توسعة بمدرسة نزة قرار الابتدائية بمركز منفلوط، التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على معدلات التنفيذ واستمرار العمل والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن متابعة أعمال الرصف ببعض الطرق الرئيسية في القرية.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة والمنفذة تحت إشراف وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط بعدد 60 قرية بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجًا بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والرصف وقطاعات الخدمات، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة والسعي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة المهندس جمال سيد علي نائب مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس مدحت القاضي رئيس مركز ومدينة منفلوط، ونواب ومساعدي رئيس المركز، والمهندسين المشرفين على التنفيذ.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء جناح توسعة بمدرسة نزة قرار الابتدائية، التي يجري تنفيذها بطاقة 16 فصلا دراسيا وبتكلفة 6 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح لنسب التنفيذ والإنجاز في المشروع، مشددًا على جميع العاملين بالمشروع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات خلال العمل، فضلا عن الالتزام بجودة الأعمال وفقًا للشروط والمواصفات القياسية ونهوها في توقيتاتها المحددة، وتابع أعمال بعض التشطيبات بالفصول والمعامل ودورات المياه بالمدرسة، كما التقى بالمهندسين والعمال بالموقع وحثهم على اتقان العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحتهم.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف طريق رئيسي بقرية نزة قرار بطول 3 كم و100 متر والذي يجرى تنفيذه ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قطاع الرصف ورفع كفاءة الطرق، موجها رئيس المركز بمتابعة أعمال الرصف واستلام الأعمال وفقًا للاشتراطات والمواصفات القياسية ونهو الأعمال في توقيتاتها المحددة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار العمل بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتها الأولى، التي تستهدف 60 قرية كأولوية أولى للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق والحضاري، فضلاً عن رفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

ولفت إلى أن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية تتضمن انشاء 16 مدرسة جديدة ما بين توسع وإحلال كلي وجزئي بقرى المحافظة الأكثر احتياجًا بتكلفة تبلغ 98.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للأبنية التعليمية، فضلًا عن توقيع بروتوكول آخر مع وزارة الصحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ أعمال تطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بالقرى الأكثر احتياجًا بقيمة 384 مليون جنيه بمدة تنفيذ 7 أشهر.