عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد تصادم طائرتين تابعتين للخطوط الجوية القطرية ببعضهما، لدى توقفهما في مطار حمد الدولي، بسبب عواصف ورياح شديدة، اجتاحت قطر يوم الخميس.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظة تصادم الطائرتين وتحرك إحداهما تجاه الأخرى بقوة خلال تواجدهما على الأرض.

وقالت الخطوط الجوية القطرية، في بيان عبر تويتر، يوم الجمعة، إنه نتيجة للأحوال الجوية الصعبة، المصحوبة بعواصف ورياح شديدة بسرعة 70 عقدة، تحركت طائرة من طراز 800-787 المتوقفة لفترة وجيزة من مكانها لتلامس طائرة من طراز 900-A350.

وأضافت الخطوط القطرية أنه تم إيقاف الطائرة بشكل آمن، فيما علق المطار خدماته مؤقتًا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي مسافرين، فيما تعرضت الطائرة لأضرار بسيطة.

