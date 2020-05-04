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صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 10 نقاط

( د ب أ)
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 3:48 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 3:48 م

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 بالمئة عند 6596 نقطة (+ 10 نقاط).

جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بنحو 2 بالمئة عند 30.50 ريال ( علما أن سعر الشراء كان 32 ريالا).

وأغلق سهم "سابك" دون تغير عند 69 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت تحقيق خسائر في الربع الأول 2020 بنحو 950 مليون ريال مقارنة بأرباح قيمتها 4ر3 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2019.

وتصدر سهم "زين السعودية" تراجعات اليوم بأكثر من 7 بالمئة عند 18ر10 ريال.

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