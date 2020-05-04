المتحدث باسم الصحة: 88% من إصابات الأطقم الطبية بكورونا تحدث خارج المستشفيات

أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإصابات في الأطقم الطبية أقل بكثير من دول أخرى كثيرة وصلت بها الإصابات في الأطقم الطبية 25%، وأن 12% من الإصابات للأطقم الطبية تكون داخلية و88% فقط تكون داخلية.



وقال مجاهد خلال برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على قناة الأولى المصرية الفضائية، أن مستشفيات الحميات الآن عندما تكتشف حالات مصابة أو تشتبه في إصابتها تتولى المستشفى مهام العزل، بعدما كان البروتوكولات الطبية قائمة على نقل المصابين إلى مستشفيات العزل بشكل كامل، وذلك للتسهيل على المرضى ولسرعة تقديم الرعابة والعلاج.



وأضاف: "هناك الكثير من التفاصيل لا تنشرها وزارة الصحة، وتشمل تفاصيل الحالات المصابة والمتوفية، مؤكدا أن هذه التفاصيل تفيد في عمل الوزارة كثيرا ولكنها ليست موجهة للجمهور، وإن ما يهم الجمهور من تفاصي أعداد الإصابات وغيره مما يرد في التقرير اليومي يتم الحرص على تقديمه بشكل شفاف وواضح".



وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 272 إصابة جديدة، إضافة إلى 14 وفاة، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6465 وحالات الوفاة إلى 429، فيما بلغت عدد حالات الشفاء إلى 1562 شخصاً خرج من مستشفيات ووحدات العزل.