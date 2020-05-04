 الأناضول: تركيا تكثف أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط رغم جائحة كورونا - بوابة الشروق
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الأناضول: تركيا تكثف أعمال التنقيب في شرق البحر المتوسط رغم جائحة كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 3:22 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 3:26 م

أفادت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الاثنين بأن تركيا كثفت أنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط رغم جائحة كورونا.

وذكرت الوكالة أنه "رغم التأثيرات السلبية للوباء على خطط الحفر في المنطقة، فإن تركيا توسع عملياتها. وتقوم تركيا بأنشطة استكشافية في شرق البحر المتوسط بسفينتي حفر الفاتح ويافوز، إلى جانب سفينتي المسح الزلزالي أوروتش ريس وخير الدين بربروس باشا".

وأثرت جائحة كورونا، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، على أنشطة الاستكشاف والتنقيب التابعة لشركات النفط العالمية. وتسببت في إجراء مراجعات أو تعليق مؤقت لبرامج الشركات، بما في ذلك تلك الموجودة في شرق البحر المتوسط.

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