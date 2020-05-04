التعليم توضح كيفية تصحيح مشروعات الأبحاث الورقية والإلكترونية

إعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخري وتعليق نتيجتهم





أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية تصحيح مشروعات الأبحاث، وقال رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن مدير الادارة التعليمية يقوم بتكليف مديري المراحل التعليمية بإعداد فرق خماسية من المعلمين للمواد الدراسية للذهاب لمدارس غير مدارسهم لتنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية الورقية والإلكترونية داخل المدارس.

وأضاف حجازي، في خطاب أرسله للمديريات التعليمية حصلت " الشروق" علي نسخة منه، أنه يتم إعداد خطة للقيام بعملية التقدير بحيث تقوم فرق التقدير بتقدير المشروعات البحثية (الورقية والالكترونية) للطلاب بمدارس غير مدارسهم الأصلية لكل من المدارس (ابتدائي، اعدادي، ثانوي، تعليم خاص/ دولي، تربية خاصة، تعليم مجتمعي).

وأشار إلي تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية داخل المدارس بالنسبة لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي حتي الثاني الاعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي الذين لم يؤدوا الامتحانات الالكترونية، علي أن يتم استخدام المنصة في عملية تقدير المشروعات البحثية الالكترونية.

وتتولي لجان التقدير بإعداد قائمة بأسماء الطلاب الذين تطابقت مشروعاتهم البحثية مع مشروعات أخري أو مشروعات ليست من اعدادهم مع تعليق اعلان نتائجهم لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وبالنسبة للصف الثالث الاعدادي، أوضح حجازي، أنه يتم تنفيذ عملية تقدير المشروعات البحثية من خلال لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية أسوة بما هو متبع في الأعوام السابقة، وأشار إلي حصول الطالب بعد اجتيازه المشروع البحثي علي درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100% وتضاف إلي درجة الفصل الدراسي الأول، وتعلق نتيجة الطالب الذي يثبت تطابق المشروع البحثي الخاص به مع مشروع أخر، ويقوم المحافظ باعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

وقال حجازي، إنه سيتم اعتبار نتيجة الطالب الذي لم يقدم المشروع البحثي صفر في الفصل الثاني للمواد الاساسية التي تضاف للمجموع الكلي، ويعقد له امتحان دور ثان في جميع المواد الأساسية التي تضاف للمجموع في منهج الفصل الدراسي الثاني حتي 15 مارس.