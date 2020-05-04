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الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 12:51 ص

أعلن مجلس السيادة السوداني أن المهندس هاشم أبنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية جيدة.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء الأحد، أن المهندس هاشم إبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وأضاف أن أبنعوف التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة، وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط الإلكترونية.

وتمنت الحكومة السودانية له عاجل الشفاء، ولكل المصابين بفيروس كورونا في السودان والعالم.


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