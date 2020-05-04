سكرتير عام محافظة الإسكندرية يتابع بدء مشروع تطوير العشوائيات بالدخيلة

تابع اللواء محمد عبدالوهاب، سكرتيرعام محافظة الإسكندرية، يرافقه المستشار السيد موسى، رئيس حي العجمي، والمهندسة أمل البرعي مدير مديرية الطرق والنقل، أعمال التجهيز للبدء في مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة الدخيلة، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل حيث سيتم رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع ورصف الطرق بقطاع الدخيلة بإجمالي 256 شارعا، يأتي ذلك في إطار خطة تطوير العشوائيات التي تقوم بها محافظة الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف.

وأضاف البيان الصادر لأحد، أن حي العجمي بالاشتراك مع حملة الإدارة المركزية للنظافة والتجميل، يرفع تراكمات الأتربة الموجودة بجوار شركة النصر للملاحات، كما تقوم شركة نهضة مصر بالاشتراك مع الحملة المركزية وحي العجمي بالبدء في رفع تراكمات القمامة الموجودة خلف منطقة الدخيلة، بجوار نهاية حدود الملاحات.

ووجه المحافظ بسرعة البدء في المشروع فقد تم التنسيق مع كل من شركة نهضة مصر والإدارة المركزية للنظافة والتجميل وحي العجمي للقيام برفع تراكمات القمامة والأتربة الموجودة بالطريق، موضحًا أن تكلفة المشروع تبلغ 100 مليون جنيه في مجالي الإضاءة والرصف والتطوير بدعم من صندوق تطوير العشوائيات.