النيابة تأمر بعرض دواجن فاسدة على لجنة لفحصها تمهيدا لاعدامها بحلوان

أمرت نيابة حلوان بعرض دواجن فاسدة عثر عليها داخل مخزن تابعة لمطعم وجبات جاهزة على لجنة صحية لفحصها وكتابة تقرير واف عنها، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإعدامها، وتحفظت النيابة على صاحب المخزن وأمرت بسرعة الانتهاء من التحريات.

وأشارت تحريات شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة والتي أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، عن ضط مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة غير مرخص وعثر بداخله على طنين سلع غذائية عبارة عن مصنعات دواجن ، دهون حيوانية معبأة داخل عبوات بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.