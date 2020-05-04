مؤسسة النقد السعودي تؤكد التزامها ربط سعر صرف الريال بالدولار وتثبيته

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين،التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو اقتصاد المملكة منذ أكثر من 30 عاماً.

كما أكدت "ساما" في بيان رسمي صدر عنها اليوم التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 75ر3 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة.

وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الأجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 بالمئة من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.