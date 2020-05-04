كرنفال الأمريكية لسفن الركاب تعتزم استئناف تسيير رحلاتها تدريجيا في أغسطس المقبل

أعلنت شركة "كرنفال" الأمريكية لتشغيل سفن الركاب، اليوم الاثنين، اعتزامها بدء تسيير عدد من السفن التابعة لها في أغسطس المقبل، مؤكدة إلغاء كل رحلاتها حتى نهاية يوليو المقبل.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ بتسيير سفنها من موانئ جالفستون وميامي وبورت كنفرال في الولايات المتحدة، ثم تقوم بتسييرها من باقي الموانئ في نهاية أغسطس المقبل أو بعد ذلك، وستعود رحلاتها عبر المحيط الهادئ في أكتوبر المقبل.

ويمكن أن تخضع الشركة لتحقيق من جانب الكونجرس الأمريكي بشأن كيفية تعاملها مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على متن سفنها. وأمام الشركة مهلة حتى منتصف الشهر الحالي لتقديم الوثائق الخاصة بالسفن وبظهور فيروس كورونا المستجد بين ركابها إلى لجنة تحقيق حكومية.

ويأتي ذلك فيما أكد أعضاء الكونجرس الأمريكي ضرورة تعزيز إجراءات الصحة والسلامة على متن سفن الركاب. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الشركة كانت على علم بظهور فيروس كورونا المستجد بين ركاب بعض سفنها ومع ذلك سمحت لها بمواصلة الإبحار.

يذكر أن تفشي فيروس كورونا على سفن شركة كرنفال كان من بين أوائل الإشارات الكبيرة على تفشي الجائحة في الولايات المتحدة.