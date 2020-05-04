تقرير أمريكي: الصين تسترت على كورونا لتخزين إمدادات طبية من الخارج

كشف تقرير استخباراتي أمريكي، أن الصين تسترت على المعلومات الخاصة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مع بداية انتشاره وعن مدى عدوى المرض، لتخزين الإمدادات الطبية من جميع أنحاء العالم.

وأفاد تقرير استخباراتي صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، يتألف من 4 صفحات، بأن القادة الصينين أخفوا عن قصد هذا الوباء عن العالم في أوائل يناير.

وأكد التقرير، أنه في الوقت التي قللت فيه الصين من خطورة الفيروس ومدى انتشاره، زادت من وارداتها من المستلزمات الطبية وخفضت صادراتها منها، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأوضح التقرير، أن بكين حاولت التستر على ذلك من خلال إنكار وجود قيود على التصدير، وأن الحياة لا زالت طبيعية، مشيرا إلى أن الصين امتنعت عن إبلاغ منظمة الصحة العالمية طوال شهر يناير بأن الفيروس يمثل عدوى شديد، حتى يمكنها طلب الإمدادات الطبية من الخارج، مؤكداً أن وارداتها خلال هذه الفترة زادت من الكمامات وملابس الواقية الشخصية والقفازات بشكل حاد.

في غضون ذلك، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللوم على المخابرات الأمريكية لعدم توضيحها في وقت مبكر مدى خطورة تفشي الفيروس.

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أبلغتني المخابرات للتو بأنني كنت على صواب، وأنهم لم يذكروا موضوع كورونا حتى أواخر شهر يناير، قبل أن أحظر دخول القادمين من الصين إلى الولايات المتحدة، كما أنهم تحدثوا عن الفيروس بطريقة وكأنه لا يشكل تهديدا"، وفقا لموقع قناة الحرة الأمريكية.

وبدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو وجود "أدلة هائلة" على أن مصدر وباء كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وقال بومبيو لشبكة "أيه بي سي. نيوز" الأمريكية، إن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد بأن نشره كان متعمدا.

وأضاف بومبيو أن بعض الدلائل واضحة للعيان، حيث قامت السلطات هناك بطرد الصحفيين، فيما كممت الأفواه التي كانت تحاول الحديث من داخل البلاد حول الأوضاع الصحية.