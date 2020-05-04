 الجيش اليمني يصد هجوما لمليشيات الحوثيين في تعز - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يصد هجوما لمليشيات الحوثيين في تعز

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 5:15 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 5:15 م

صدت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقعها أسفل جبهة الصلو جنوب شرق تعز، شنته مليشيات الحوثي من اتجاه مديرية (دمنة خدير).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله: "إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات اللواء 35 مدرع، وبين المليشيات الحوثية، عقب الهجوم، تمكنت خلاله قوات اللواء 35 من صد الهجوم، بعد تكبيد المليشيات الحوثية خسائر في الأرواح والعتاد، وعادت إلى مواقعها في (دمنة خدير) تجر الهزيمة خلفها".

كانت مليشيات الحوثي قد استقدمت تعزيزات كبيرة لها خلال اليومين السابقين، إلى مديرية (دمنة خدير) من مناطق الحوبان ومحافظة إب.


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