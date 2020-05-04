مدرب بشكتاش: النني لديه العديد من المميزات

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عدد سيرجين يالتشين، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، مميزات محمد النني لاعب الفريق المعار من أرسنال الإنجليزي، مؤكدا أنه يتمتع بمزايا مختلفة.

وقال يالتشين في تصريحات نقلها موقع «kartalbakisi» التركي: «النني لديه العديد من المميزات المختلفة».

وأضاف المدير الفني لبشكتاش: «النني يلعب في كلا الجانبين، لقد نفذ ما أردناه منه في الملعب في وقت قصير».

جدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الحالي قادما من آرسنال على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن تنتهي إعارة النني مع بشكتاش بنهاية يونيو المقبل.

وكان النني قد سبق وأكد في تصريحات للصحافة التركية على رغبته في الاستمرار مع بشكتاش.