 مدرب بشكتاش: النني لديه العديد من المميزات - بوابة الشروق
الإثنين 4 مايو 2020 4:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مدرب بشكتاش: النني لديه العديد من المميزات

محمد عبد المحسن
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 4:37 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 4:37 م

عدد سيرجين يالتشين، المدير الفني لنادي بشكتاش التركي، مميزات محمد النني لاعب الفريق المعار من أرسنال الإنجليزي، مؤكدا أنه يتمتع بمزايا مختلفة.

وقال يالتشين في تصريحات نقلها موقع «kartalbakisi» التركي: «النني لديه العديد من المميزات المختلفة».

وأضاف المدير الفني لبشكتاش: «النني يلعب في كلا الجانبين، لقد نفذ ما أردناه منه في الملعب في وقت قصير».

جدير بالذكر أن النني انتقل إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الحالي قادما من آرسنال على سبيل الإعارة، ومن المقرر أن تنتهي إعارة النني مع بشكتاش بنهاية يونيو المقبل.

وكان النني قد سبق وأكد في تصريحات للصحافة التركية على رغبته في الاستمرار مع بشكتاش.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك