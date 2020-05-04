أردوغان: نبدأ خلال مايو رفع قيود كورونا تدريجيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

جاء ذلك في كلمة موجهة إلى الشعب اليوم عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح الرئيس أردوغان أنه سيتم رفع قيود "كورونا" بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو.

وتابع الرئيس أردوغان: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري".

كما أعلن رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء.

وأشار الرئيس التركي إلى أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو شريطة الالتزام بالتدابير.

كان تم قطع الاتصال إلى حد كبير بالعالم الخارجي لـ 31 مدينة وولاية ومن بينها اسطنبول وأنقرة الشهر الماضي، جراء جائحة فيروس كورونا.

وستظل حدود المناطق التي طالها القرار مغلقة أمام السفر برا وجوا وبحرا، مع وجود استثناءات فقط لنقل السلع الأساسية، وسيحتاج السكان إلى تصريح للسفر بين المدن.