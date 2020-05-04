انتقادات لخطة الحكومة الفرنسية لتخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من 11 مايو

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تعرضت الحكومة الفرنسية اليوم الاثنين لانتقادات على خلفية خطتها لتخفيف إجراءات الاغلاق المفروضة لمواجهة فيروس كورونا جزئيا ابتداء من 11 مايو الجاري.

وطالبت عمدة باريس آن هيدالجو وأكثر من 300 عمدة آخر في منطقة اول دو فرانس حول العاصمة الحكومة بإرجاء العودة المقررة لبعض طلاب المدارس في نفس اليوم.

وكانت المدارس الفرنسية قد أغلقت أبوابها منذ منتصف مارس الماضي. ويقول وزير التعليم جان ميشيل بلانكير إن نحو 4% من الأطفال فقدوا التواصل مع مدرسيهم منذ ذلك الحين.

وكتب العمد في خطاب مفتوح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونشرته صحيفة لو تريبيون إن لإطار الزمني" في معظم المقاطعات، غير واقعي وغير مقبول".

وقال العمد إنهم لم يحظوا بالوقت الكافي للإعداد لاستئناف الدراسة، في ظل تغيير خطط الحكومة ومسائل لوجيستية مثل توفير الكمامات للمدرسة وطلاب مدراس المراحل العليا.

كما أعربت شركات النقل العام عن مخاوفها بشأن خطة تخفيف إجراءات الاغلاق.

وأفادت صحيفة لو باريزيان أن الشركات الرئيسية حذرت الحكومة من أنها لا تستطيع ضمان التباعد الاجتماعي الكامل للركاب في 11 مايو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء إدوارد فيليب خطة تخفيف الإجراءات أمام مجلس الشيوخ، الذي تهيمن عليه المعارضة، في وقت لاحق من اليوم.