فولكسفاجن تطالب بحوافز استثمارية أوروبية لقطاع صناعة الشاحنات

تطالب مجموعة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات بالحصول على حوافز استثمار على مستوى أوروبا لقطاع "تراتون جروب" لصناعة الشاحنات والذي يضم شركتي مان الألمانية وسكانيا السويدية.

يأتي ذلك فيما أعلن قطاع تراتون اليوم الاثنين تراجع مبيعاته من الشاحنات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20% سنويا إلى 46 ألف مركبة.

في الوقت نفسه، تراجعت أرباح تشغيل القطاع بمقدار الثلثين تقريبا خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 161 مليون يورو.

وقال كريستيان شولتز المدير المالي لتراتون جروب "نستعد لانخفاض كبير في كل من إيراداتنا وأرباح تشغيلنا خلال الربع الثاني"، مشيرا إلى أن الشركة ستركز على المحافظة على السيولة النقدية لديها.

وذكر أندرياس رينشلر الرئيس التنفيذي للشركة "ما تحتاجه أوروبا الآن هو حوافز استثمارية لعمليات تحديث أساطيل شاحنات النقل للمحافظة على البيئة كوسيلة للتغلب على الأزمة التي يواجهها هذا القطاع (صناعة الشاحنات)".

وأضاف أن مثل هذه الحوافز ستؤدي إلى عملية إحلال واسعة لأسطول شاحنات النقل على الطرق الأوروبية الذي يصل متوسط أعمار شاحناته إلى 12 عاما. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستساهم في توفير وظائف جديدة ويساعد الاتحاد الأوروبي في تحقيق أهدافه البيئية بشأن خفض معدلات الانبعاثات الغازية.