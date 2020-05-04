ألمانيا والإمارات تبحثان التعاون الاستراتيجي وجهود مواجهة كورونا

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بحثت ألمانيا والإمارات اليوم الاثنين علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتطورات انتشار فيروس كورونا، وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات الاقتصادية والإنسانية.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، مساء اليوم، إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات تلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة تطورات انتشار فيروس كورونا وجهود احتواء تداعياته وآثاره على المستويات كافة الاقتصادية والإنسانية.

وتطرق الاتصال إلى إجراءات البلدين وجهودهما في مواجهة تحدي الفيروس وإمكانية التعاون بين المؤسسات والمراكز الطبية في البلدين بهذا الشأن، واستعرضا تطورات القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان أهمية ترسيخ التضامن والتعاون في مواجهة تحدي انتشار وباء كورونا، وتنسيق جهود المجتمع الدولي والمنظمات المعنية لسرعة القضاء على الفيروس والحد من تداعياته.