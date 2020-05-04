 وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 573 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 573 إصابة جديدة بكورونا

رويترز
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:15 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:15 ص

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في سنغافورة إلى 18778 حالة.

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