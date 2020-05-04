وزارة الصحة في سنغافورة تسجل 573 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، عن 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات في سنغافورة إلى 18778 حالة.