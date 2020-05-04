كندا تخصص 850 مليون دولار في إطار مبادرة دولية لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الإثنين، انضمام بلاده لمبادرة "رد فعل عالمي تجاه فيروس كورونا المستجد"، والتي تهدف إلى جمع أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي في البداية لمساعدة الباحثين على تطوير حلول لاختبار ومعالجة وحماية الأشخاص، ومنع انتشار الفيروس، مشيرا إلى تخصيص 850 مليون دولار لهذه المبادرة.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على أن حكومة كندا أعلنت حتى الآن عن استثمارات تزيد قيمتها عن 850 مليون دولار كندي ، ويشمل ذلك التمويل حشد الباحثين الكنديين وتطوير الإجراءات الطبية، ودعم التطوير المتسارع للقاحات، والعثور على علاج آمن وفعال لفيروس "كوفيد-19" من خلال تجربة التضامن لمنظمة الصحة العالمية؛ المساعدة في توفير الدعم التشخيصي للفيروس لأكثر من 20 دولة شريكة ؛ ووضع استراتيجيات للتعامل مع المعلومات الخاطئة.

وقال ترودو، في بيان صادر من مكتبه: "لا أحد منا محصن ضد تأثيرات فيروس كوفيد-19، ولا يستطيع أي منا التغلب على الفيروس وحده، فقط من خلال حماية بعضنا البعض يمكننا حماية أنفسنا ، وكندا مستعدة للمساعدة في قيادة استجابة عالمية منسقة تسهم في التغلب على الوباء ، معا، سننتصر".

وقالت وزيرة التنمية الدولية، كارينا جولد "تهديد الفيروس لا يعترف بالحدود ولن يتم التغلب عليه إلا من خلال العمل العالمي المنسق، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معا كشركاء لجعل العلاج أو اللقاح في المستقبل متاحا للجميع، إذا كان هناك وقت لإدراك أننا جميعا في هذا الأمر معا، فهو الآن".

ومبادرة "رد فعل عالمي تجاه فيروس كورونا المستجد" هي حدث دولي للتعهد عبر الإنترنت تشارك في استضافته كندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان ، والمملكة العربية السعودية وإيطاليا.