الخشت: إدخال خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتلقي الجرعات العلاجية

شكلت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لجنة لتيسير إجراءات علاج المرضى بالمعهد القومي للأورام.

وكلف الخشت أعضاء اللجنة باختصار المراحل والإجراءات الإدارية لعلاج المرضى، وإدخال خدمة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات صرف الأدوية وتلقي الجرعات العلاجية.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن اللجنة المشكلة ستختص بدراسة وتقليل الجهد والوقت والإجراءات الروتينية، وتحسين مناطق الاستقبال للمرضى وذويهم، على أن ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الجامعة في أقرب وقت.

يذكر أن الخشت، شكل لجنة فنية منذ فترة لمراجعة تطبيق البروتوكولات الطبية المعمول بها في مستشفيات جامعة القاهرة والمستشفى الفرنساوي والمعهد القومي للأوام، في مجالات مكافحة العدوى وضمان السلامة للأطقم الطبية والعاملين والمترددين من المرضى، والتأكد من استيفائها كافة الاشتراطات القياسية المقررة بالبروتوكولات الطبية للدولة، وتتولى اللجنة فحص أية متطلبات أو شكاوى بشأن فعالية البروتوكولات الطبية المطبقة والتوصية العاجلة بشأنها، ورفع تقرير محدد به درجة الالتزام بالبروتوكولات الطبية للدولة، وما تراه من عقبات أو صعوبات ووسائل التعامل معها، وما توصي به من توصيات، مع السماح للجنة بالإستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.