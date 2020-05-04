أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أن المؤتمر الدولي للمانحين جمع 4ر7 مليار يورو (07ر8 مليار دولار) من أجل تطوير لقاح وعلاجات واختبارات خاصة بفيروس كورونا المستجد.

ويقترب هذا الرقم على نحو كبير من الهدف الذي رصده مؤتمر المانحين اليوم الاثنين،وهو 5ر7 مليار يورو، رغم من أنه يتجاوز الهدف المنشود وهو 8 مليارات دولار.

ومع ذلك، قالت فون دير لاين إن هناك حاجة إلى "المزيد" من الأموال خلال الأشهر المقبلة.

وأضافت رئيسة المفوضية بعد جلسة للتعهدات استمرت ثلاث ساعات، ضمت دولا ومنظمات من جميع أنحاء العالم: "كان سباق العدو اليوم بداية رائعة للماراثون الخاص بنا".