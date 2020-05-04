منذ 10 سنوات رحل الكاتب الساخر والصحفي محمود السعدني، وهو من رواد الكتابة الساخرة في الصحف العربية، كما كان له الدور في تأسيس كثير من الصحف والمجلات.

تقلد السعدني مناصب صحفية عديدة، وهو الأخ الأكبر للفنان صلاح السعدني، وكان مستمر الاختفاء والظهور، بسبب التنقل في بلاد كثيرة والسجن مرتين.

عاش محمود السعدني 82 عاما، كتب فيهم مئات المقالات، وعشرات الكتب، وأطلق النكات الساخرة، كان يهاب رأيه الفنانون، ويحب قلمه آخرون، فقد تمتع بالصراحة الشديدة، والسخرية اللاذعة.

وفي ذكرى رحيله نتذكر سوياً جوانب من شخصية الولد الشقي كما أطلق على نفسه في مذكراته.

- الصراحة مذهبه

في كتاب أطلق عليه السعدني اسم "المضحكون"، ضم أسماء عدد من نجوم الكوميديا في فترة الستينيات، وتناول فيه كل نجم بالنقد التفصيلي وأسباب نقده أو مدحه له، واستخدم السعدني ألفاظ شديدة السخرية والتهكم، بل وجه لبعضهم كلمات لاذعة ونصح آخرون بالكف عن التمثيل.

فنجده يصف الفنان عبدالمنعم مدبولي ب"البلياتشو" والجبان في حديثه عنه بل واأضاف: "أنه جبان وسيظل يخاف على أكل عيشه إلى آخر الزمان ولا يؤمن أن الفن يحمي صاحبه والموهبة سلاح، فهو فلاح إذا فاته الميري اتمرمغ في ترابه"، وكان وقتها مدبولي وفرقته يحققون نجاحات كبيرة، ولكن ذلك لم يثني السعدني عن انتقاده.

ومن الأوصفات الأخرى التي أطلقها على النجوم، مثل أمين الهنيدي، قال عنه إنه الأوحد، أي غير متجدد ويعتمد على نصوص "هايفة" على حد تعبيره، أما عن محمد عوض فوصفه ب"العبيط"، وعن النجوم الشباب وقتها، وكان منهم الفنان سمير غانم في فرقة ثلاثي أضواء المسرح، فقد قال عنه: "سمير في الثلاثي مجرد كداب زفة، فلا هو ممثل ولا هو مضحك...".

كما تناول الكتاب أسماء فنانين آخرين، ولم يكن السعدني يطلق هذه الأوصاف دون أن يسوق معها مبرراته ورأيه فيما يقدمه الفنان، وتقييم للأعمال التي شارك فيها حتى لحظة الحديث عنه.

- استخدام الأوصاف الساخرة

عرف السعدني بأسلوبه الساخر الكوميدي، حتى وإن كان متحدثاً في موضوع جاد، فنجده عندما تحدث عن الفنان فؤاد المهندس، قال: "ليس هناك من بين المضحكين من هو أذكى من المهندس، وذكاءه جعله يحط على طبق المهلبية شويكار، وبالرغم من ساقيه المعوجتين وأوراكه التي تشبه أوراك معزة حاوي مفلس، سيصبح فتى أحلام طبق المهلبية، وهذا الدويتو العجيب، الحسناء والقرد، سوف يصبح أنجح ثنائي في المسرح المصري الحديث".

والسخرية تصحبه في أي مكان حتى وإن كان في السجن، داخل سجنه الأول في عهد الرئيس الراحل عبدالناصر، كتب السعدني كتابه "الطريق إلى زمش"، وهو يحكي فيها عن أيامه في فترة السجن الأولى والتي استمرت عامين.

أثناء مرحلة ترحيله إلى سجن القلعة، مع صديقه أحمد رشدي صالح، ورغم أنه موقف صعب كان أول مرة يتعرض له، إلا أن السخرية لم تترك لسانه، وقال: "نزلنا من السيارات وطلبوا منا أن نجلس القرفصاء، وقولت لرشدي الآن أدركت سر الكاتب الجالس مقرفص عند قدماء المصريين يبدوا أنه هو الآخر كان من نزلاء سجن القلعة، وضحك رشدي بفتور للعبدلله وقالي هو ده وقته".

وكانت كلمات السعدني ليست ساخرة فقط في هذا الموقف، بل يقصد إسقاط آخر، لأن سجن القلعة سجن عريق وقديم، داخله آلاف البشر ملوك وأمراء وصعاليك وثوار وأصحاب رأي ومحتجين وعمال، فتردد على زنازينه كثير من الوجوه.

للراحل السعدني الكثير من المؤلفات التي كتبت بشكل ساخر، سواء عنه هو، في مذكرات الولد الشقي التي قسمها لأجزاء عن حياته في كل مرحلة، أو كتب أخرى مثل مسافر على الرصيف، وحمار من الشرق، وعودة الحمار، والموكوس في بلاد الفلوس، وغيرها من الكتابات.