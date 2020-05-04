رئيس وزراء كندا يدعو قادة العالم إلى التعاون للوصول إلى لقاح للفيروس

دعا رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الاثنين، قادة العالم إلى التعاون معا في المعركة العالمية من أجل الوصول إلى لقاح لفيروس "كوفيد-19" خلال "ماراثون" التعهد بالأموال عبر الإنترنت اليوم.

وفي القمة التي استضافتها بريطانيا عبر الإنترنت، يعقد قادة العالم هذا الحدث لجمع 7.5 مليار يورو على الأقل (11.6 مليار دولار كندي) للبحث عن لقاح محتمل وعلاجات لفيروس كورونا.

وكان ترودو خامس زعيم يتحدث ، ووصف القمة بأنها "لحظة للقيادة العالمية". وقال "لا يمكننا أن يكون بيننا أغنى الدول، وأنجح الدول العلمية، وهذا النجاح ولا نشاركه مع العالم، لأننا لن نكون أكثر أمانا حتى نتمكن من مشاركته مع العالم".

وجاءت كندا من بين المنظمين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بريطانيا والنرويج، وكذلك اليابان والمملكة العربية السعودية.

ويهدف المجتمعون إلى جمع الأموال على مدى عدة أسابيع أو شهور، بناء على جهود البنك الدولي ومؤسسة "بيل وميليندا جيتس" والمتبرعين الأثرياء الذين يدعمون هذا الجهد.

وغاب عن القمة كل من الولايات المتحدة، والصين، وهما أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم.

وتعهد ترودو بمبلغ 850 مليون دولار للصندوق العالمي، الذي سيوجه نحو التشخيص والعلاجات واللقاحات. وقال ترودو لن يكون هناك عودة إلى "الوضع الطبيعي الكامل" حتى يكون هناك لقاح للفيروس الذي حصد حياة عشرات الآلاف في شتى أنحاء العالم.