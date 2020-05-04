الجيش الليبي: أنقرة تواصل إرسال الأسلحة إلى حكومة الوفاق

واصلت تركيا إرسال أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية جديدة إلى ما تسمى قوات حكومة "الوفاق" الليبية، وذلك في محاولة جديدة لقلب موازين القوى لصالح قوات "الوفاق"، وعرقلة تقدم الجيش الليبي نحو وسط العاصمة طرابلس.

ونقلت قناة "العربية الحدث" عن مسؤول بالقيادة العامة للجيش الليبي، قوله إن (أنقرة) زودت مؤخرا قوات "الوفاق" بأسلحة جديدة بتقنيات عالية، وصلت إلى ميناءي مصراتة وطرابلس عن طريق سفن شحن قادمة من تركيا، موضحا أنه تم رصد هذه الأسلحة داخل جبهات القتال في العاصمة (طرابلس) وحتى في مناطق سكنية ومراكز حيوية، حيث تم نصب منظومات دفاع جوي متطورة وصواريخ أرض حديثة الصنع، وأجهزة للتشويش وقذائف هاون من العيار الثقيل تركية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من الطائرات "المسيرة" بدون طيار القتالية، من طراز "العنقاء" بعد فشل طائرات "بيرقدار" في تحقيق مكاسب ميدانية.

وأكد استمرار تركيا في دعم المليشيا المسلحة بكل الوسائل المادية والسياسية العسكرية وبالمقاتلين الأجانب، رغم المطالب الدولية بوقف القتال والدخول في هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، وافق عليها الجيش الليبي.

وكانت حكومة "الوفاق"، قد رفضت الانخراط في هدنة إنسانية عرضها الجيش الليبي بمناسبة شهر رمضان، وقالت إن أي عملية لوقف إطلاق النار تحتاج إلى رعاية وضمانات وآليات دولية.