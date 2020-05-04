بلدية مسقط تغلق منطقة «الوادي الكبير» الصناعية بسبب كورونا

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أعلنت بلدية مسقط اليوم الاثنين إغلاق "منطقة الوادي الكبير الصناعية" بمحافظة مسقط، موضحة أن القرار جاء بناء على التوجيهات الواردة من اللجنة العليا المكلفة بمتابعة التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لما ذكرته البلدية على حسابها على موقع تويتر فإن القرار سينفذ اعتبارا من اليوم، دون أن توضح موعدا لإلغائه.

وحثت البلدية الجميع على التعاون التام والتقيد بالضوابط وكافة إجراءات السلامة الوقائية من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وسجلت سلطنة عمان 12 حالة وفاة بكورونا، إلى جانب 2637 حالة إصابة. وتعافى 816 شخصا من إجمالي المصابين.