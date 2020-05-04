محافظ الفيوم يقود حملة لإزالة بناء مخالف على أرض زراعية بقرية أبو جندير

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم، حملة لإزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بقرية أبو جندير بمركز إطسا، بحضور الأستاذ عادل عبدالكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، وقوات الشرطة.

صرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظه الفيوم، أنه خلال عودة المحافظ من أداء واجب العزاء في الشهيد محمد عوض، رصد عملية بناء مخالف على أرض زراعية خاصة على مساحة 230 متر مربع، لافتاً أن المحافظ وجه بازاله تلك التعدي وفك الشدات الخشبية فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الوحدة المحلية بقرية أبوجندير قد نفذت يوم الخميس الماضي ازالة لتلك التعدي، الا أن أصحاب الأرض شرعوا في القيام بالبناء مرة أخرى مخالفًة للقانون.

وشدد محافظ الفيوم خلال الحملة على الضرب بيد من حديد على أيدي المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدوله في إطار القانون ارساءً لهيبة الدولة، مضيفاً أن تلك الحملات مستمره في كافه أنحاء المحافظه وبمختلف المراكز والقرى لإزالة كافة أنواع التعديات.