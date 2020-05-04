فايلر يجدد طلب التعاقد مع سيرينو

جدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي طلبه التعاقد مع الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب نادي صن داونز الجنوب أفريقي.

وكشف مصدر بالنادي أن فايلر أكد رغبته الجادة في التعاقد مع صانع الألعاب الاوروجواياني وتمسك بإنضمامه مشيرا إلى أنه سيكون إضافة قوية للفريق.

وأوضح المصدر أنه على الرغم من رفض نادي صن داونز بيع اللاعب إلا أن لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق لم تفقد الأمل وتواصل مساعيها لاتمام الصفقة.

يُذكر أن خالد علي، المنسق العام بفريق صن داونز كان قد أكد في تصريحات سابقة للشروق أن الأهلي تقدم بعرض لضم جاستون سيرينو، إلا أن إدارة النادي لم توافق.

وكان سيرينو قد سجل هدف صن داونز الوحيد في مباراتي الذهاب والعودة أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري، في المواجهة التي تأهل من خلالها الأحمر لنصف النهائي.