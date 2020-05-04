المكسيك: تسكين أطباء وممرضين يتعاملون مع مرضى كورونا بمقر رئاسي سابق

أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الاثنين، أنه سوف يجري تسكين أطباء وممرضين يتعاملون مع مرضى فيروس كورونا المستجد داخل مقر رئاسي سابق.

وقال زوي روبليدو، مدير معهد الأمن الاجتماعي خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده الرئيس مانويل لوبيز أوبرادور: "نحن على استعداد لاستقبال 80 شخصا، مع إمكانية زيادة العدد إلى مئة".

ومن المقرر أن تنتقل مجموعة أولية من 58 طبيبا وممرضا إلى مقر لوس بينوس الرئاسي اليوم الاثنين.

وقالت روبليدو إن الأطباء كانوا طلبوا توفير أماكن إقامة لهم لأنهم يعيشون بعيدا عن المستشفيات التي يعملون بها، نظرا لأنهم يريدون حماية عائلاتهم من عدوى فيروس كورونا، ونظرا لأنهم يشعرون بالقلق بشأن سلامتهم الشخصية.

وكان قصر لوس بينوس الرئاسي الذي يحتوي على مكاتب وحدائق، هو مقر رؤساء المكسيك خلال الفترة من عام 1934 وحتى عام 2018 عندما تولى الرئيس لوبيز أوبرادور مقاليد الرئاسة، حيث قرر عدم الإقامة في لوس بينوس لأنه كان مقر لرؤساء سابقين يعتبرهم فاسدين.

ويعيش لوبيز أوبرادور ويعمل في القصر الوطني، وهو مقر الحكومة الاتحادية.