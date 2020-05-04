مجموعة من الشباب يطلقون على فريقهم الغنائي اسم "شباب الباحة" يتنقلون في الأزقة فوق سيارة نقل يعلوها فانوس رمضنا، ليحيوا ليالي غنائية في شوارع مدينة القدس الفلسطينية بالغناء وينشرون البهجة بين الأهالي المتواجدون في بيوتهم.

ووفق ما رصدت قناة العربية، لم يمنع "شباب الباحة" أزمة كورونا التي تلقي بظلالها على العالم كله من تقديم عروضهم متنقلين بسيارة نقل بين أزقة القدس ليقدموا للأهلي الأهلي المتواجدين في الشوارع أغاني وينشروا على صفحات التواصل الاجتماعي مجموعة من الاستعراضات يقومون بها في الشوارع، ما لاقى استحسانا من الأهالي في البيوت.

وكان حظر التجوال قد رفع عن القدس باستثناء 7 أحياء يهودية متدينة بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بهذه الأحياء، وكان السلطات الإسرائيلية فرضت حظرا على جميع المناطق التي تحتلها، فيما أقرت السلطات لافلسطينية حظر تجوال على كل المحافظات الفلطينية بدءا من مارس الماضي أياضا.

حيث تجاوزت أعداد الإصابات في القدس 2000 حالة إصابة 75% منها يسكنون الأحياء اليهودية.