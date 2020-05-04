حجز 10 أشخاص على ذمة التحريات لآدائهم صلاة التراويح بزاوية في الإسكندرية

قررت نيابة أول الرمل، اليوم الاثنين، حجز 10 أشخاص، على ذمة التحريات، للعرض باكرًا، لآدائهم صلاة العشاء والتراويح داخل زاوية، في منطقة باكوس، شرقي الإسكندرية، بالمخالفة لقراري، رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، الراميين للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المواطنين.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد إبلاغهم من الأهالي بأداء مجموعة من الأشخاص صلاة العشاء والتراويح داخل زاوية في شارع العقصة، منطقة باكوس.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تم ضبطهم لأدائهم صلاة العشاء والتراويح في جماعة، دون الالتزام بقرارات الدولة الرامية لمنع التجمعات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

وكانت نيابة اللبان غربي الإسكندرية، قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل، 13 شخصا؛ بعد ضبطهم لأدائهم صلاة الجمعة، داخل زاوية، بضمان محال إقامتهم، بعد توجه النصح والإرشاد إليهم بضرورة التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.